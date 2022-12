Zidane entraîneur du Brésil, l'incroyable offre !

Dans : Foot Mondial.

L'élimination du Brésil par la Croatie a plongé la Seleçao dans la crise. Et bien évidemment Tite n'a pas survécu au séisme. Privée de sélectionneur, l'équipe du Brésil a un nom en tête et c'est celui d'un technicien français, Zinedine Zidane.

24 ans après avoir été le bourreau du Brésil en finale de la Coupe du Monde 1998, Zinedine Zidane empêche encore les quintuples champions du monde de dormir. Et si Zizou refait la Une de l’actualité du côté de Rio, c’est que son nom est subitement associé à la Seleçao. Revenus au Brésil après le terrible KO pris face à la Croatie, Neymar et ses coéquipiers sont encore traumatisés, au point même que certains joueurs, dont le numéro 10 du PSG, pourraient se mettre en retrait de l’équipe nationale. Tite n’a lui pas attendu longtemps avant de jeter l’éponge, le sélectionneur qui devait emmener le Brésil à la sixième étoile a fini sa carrière dans un vestiaire de Doha après le crash brutal dans le Mondial 2022. Même si la Confédération Brésilienne de Football (CBF) a encore un peu de temps, puisque le prochain rassemblement n’aura lieu que dans trois mois, il faut vite trouver un sélectionneur et un communiqué officiel a même fixé à janvier l'échéance pour désigner l'heureux élu.

Le Brésil rêve de Zinedine Zidane

Tête de liste des dirigeants brésilien, Pep Guardiola. Mais le technicien espagnol a prolongé son contrat avec Manchester City, et son salaire est totalement impossible à assumer pour la CBF. Exit donc la piste Guardiola pour remplacer Tite et c’est suite à cet échec qu’OK Diario affirme que le Brésil veut désormais s’offrir un entraîneur libre et capable de remettre la Seleçao sur les rails. Ce technicien est bien connu puisqu’il s’agit de Zinedine Zidane. Annoncé proche du PSG après son départ du Real Madrid, Zizou avait dit non à Nasser Al-Khelaifi, préférant se focaliser sur le poste occupé actuellement par Didier Deschamps. Sur le papier, le Brésil ne semble avoir aucun atout, sauf que Noël Le Graët a calmé les ardeurs du clan Zidane.

Deschamps avec la France jusqu'en 2024 ?

Le patron de la FFF a clairement fait savoir qu’il voulait que l’actuel coach des Bleus prolonge son contrat jusqu’à l’Euro 2024, et les joueurs français y seraient également très favorables. Le poste vacant au Brésil pourrait donc faire le bonheur de Zinedine Zidane, sauf qu’en Amérique du Sud on souhaite que ce dernier puisse aller au moins jusqu’au Mondial 2026.

Dans ce dossier, le site espagnol affirme que l’idée de voir l’entraîneur français débarquer aux commandes de l’équipe du Brésil a reçu plusieurs soutiens de poids. Outre Ronaldo, qui a joué au Real Madrid avec Zinedine Zidane et se montre enthousiaste face à cette idée, Neymar et Casemiro auraient « approuvé » ce choix, Zidane étant « très respecté » au Brésil aussi bien pour ses performances comme joueur, mais également comme entraîneur avec le Real Madrid. Pour l’instant, le dossier n’aurait pas réellement avancé, l’entraîneur français étant toujours en attente de savoir ce que décidera Didier Deschamps. Mais si dernier reste à son poste, nul doute que le Brésil pourrait être une énorme alternative.