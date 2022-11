Le Japon torpille l'Allemagne !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Khalifa International Stadium (Doha)

Japon bat Allemagne : 2 à 1

Buts : Gundogan (33e) pour l'Allemagne; Doan (75e), Asano (83e) pour le Japon

Au lendemain de la défaite face à l'Argentine (1-2), c'est un nouveau coup de tonnerre qui vient de retentir au Qatar où se déroule depuis quelques jours le Mondial 2022 puisque le Japon a battu l'Allemagne (1-2).

En effet, l'équipe d'Allemagne, qui menait au score à la pause après un penalty transformé par Gundogan (1-0, 33e), a été renversé par une formation japonaise très courageuse et qui n'a jamais baissé les bras. Après l'égalisation de Doan, le joueur de Fribourg (1-1, 75e), et dans l'euphorie générale, Asano, qui évolue lui au Bochum, a marqué le but de la victoire face à la Mannschaft (1-2, 83e). Une défait qui place l'Allemagne dans le une situation très compliquée dans un groupe où l'on trouve également 'Espagne et le Costa-Rica.