La Croatie dompte le Japon aux tirs au but

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Huitième de finale

Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Croatie bat Japon : 1 à 1 - 3 tirs au but à 1

Buts : Maeda (43e) pour le Japon; Perisic (55e) pour la Croatie

Pour la première fois dans ce Mondial 2022 au Qatar, il a fallu en arriver aux tirs au but pour départager deux équipes. En effet, si le Japon avait ouvert le score par Maeda juste avant la pause, Perisic remettait la Croatie au niveau dès le retour des vestiaires d'une superbe reprise de la tête (1-1, 55e). Les deux formations se procuraient quelques occasions, mais ne parvenaient pas à faire la différence. Et même si les joueurs croates poussaient de plus en plus durant la fin de la prolongation, le score en restait là et il fallait donc en passer par les tirs au but pour connaître l'adversaire du Brésil ou de la Corée du Sud dimanche prochain lors des quarts de finale de la Coupe du Monde. Dans cet exercice, le Japon débutait mal puisque Minamino et Mitoma butaient sur Livakovic, mais Livaja, qui avait le ballon du 3-0 tapait sur le poteau. Cependant, le portier croate stoppait le tir de Yoshida et Pasalic finissait le travail (3 tab à 1), qualifiant la Croatie pour les quarts de finale.