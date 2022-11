L’Argentine KO, le fan club de Mbappé se marre

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Quelques semaines avant la Coupe du monde, Kylian Mbappé avait lâché des propos ayant fait polémique en Amérique du Sud.

Très cash, l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France avait expliqué en toute sincérité que selon lui, les équipes sud-américaines arrivaient moins « prêtes » que les équipes européennes lors des grandes compétitions telles que la Coupe du monde. Son explication avait provoqué la furie des Brésiliens ou encore des Argentins. « Quand on arrive en Coupe du Monde, on est prêt là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières coupes du monde, quand vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent » avait lancé Kylian Mbappé. Des propos qui avaient fortement déplu plusieurs joueurs de l’Argentine. Emiliano Martinez ou encore Lautaro Martinez avaient par exemple répondu à Kylian Mbappé en lui donnant rendez-vous au Mondial.

Mbappé, une rivalité naissante avec l'Argentine

Après la défaite de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, le fan club de Kylian Mbappé s’est déchainé sur les réseaux sociaux en chambrant l’Argentine comme jamais. « Mbappe avait raison l’équipe sud-américaine c’est des fraudes c’est vraiment en dessous de l’Europe », « Le Karma contre ces Argentins. Simple, facile, efficace. Même pas besoin que Mbappé punissent l’Argentine, l’Arabie Saoudite suffit », « Le karma de l’Argentine qui chantait des chants racistes sur mbappe on espère qu'il sortiront pas des poules », « Je veux un France Argentine avec un triplé de Mbappé et de célébrations bien arrogantes » ou encore « Si la France affronte l’Argentine, Mbappé va leur mettre la misère de leur vie ils ont trop parlés » peut-on lire sur Twitter alors que les déclarations de Kylian Mbappé avaient chauffé les Argentins, dont les supporters avaient lancé quelques chants très limites à l’encontre de la star de l’Equipe de France. Nul doute que si les Bleus affrontent l’Argentine en 8es de finale, un scénario possible puisque les deux groupes se croiseront, Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les attentions. En attendant, à la France de ne pas connaitre la même mésaventure que l'Argentine, face à l'Australie ce mardi soir.