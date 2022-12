Brésil : Neymar forfait définitif, réponse samedi !

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Neymar n'a toujours pas repris le moindre entrainement avec appuis sérieux depuis sa blessure. Ce sera le cas ce samedi, avec tout le Brésil qui tremble pour son numéro 10, qui ne devrait de toute façon pas débuter le 1/8e de finale de la Seleçao.

Voilà désormais plus d’une semaine que Neymar est sorti lors du match face à la Serbie avec une blessure à la cheville. Une sérieuse entorse avec gonflement et un ligament touché qui n’a pas douché l’enthousiasme de la sélection, dont la plupart de la délégation était persuadée que le numéro 10 du PSG pourrait rejouer dès le lendemain. Ce ne fut bien évidemment pas le cas et Neymar n’a pas pu jouer contre la Suisse, et ne sera pas non plus sur la feuille de match face au Cameroun ce vendredi soir.

Des soins trois fois par jour pour Neymar

Désormais tout le monde attend de savoir si le « Ney » sera remis pour les 1/8 de finale. Dans le cas contraire, cela compromettrait sérieusement la suite de la compétition, et laisserait entendre que la blessure est sérieuse depuis le départ. La réponse ne devrait pas tarder selon Globo, qui affirme que le Brésil compte inclure Neymar dans la prochaine séance d’entrainement, ce samedi, après le match de la Seleçao contre le Cameroun. Ce sera une séance légère mais le fait que le joueur du PSG parvienne à remarcher correctement incite les médecins à vouloir tenter de voir comment sa cheville va réagir aux sollicitations plus appuyées. Ce vendredi, une séance positive a eu lieu en salle, avec un travail spécifique et des appuis encore hésitants parfois, mais plutôt bien travaillés. Cela fait désormais une semaine que Neymar reste à l’hôtel pour suivre des soins, et cela trois fois par jour. Légèrement grippé, le Brésilien n’est même pas allé voir ses coéquipiers jouer cette semaine, et fait tout pour répondre présent dès que sa cheville sera rétablie.

Le journal brésilien évoque un scénario favorable qui ferait de Neymar au mieux un remplaçant lors du 1/8e de finale, avec une entrée en jeu si le besoin s’en faisait ressentir au fil du match. Il faut dire que cette rencontre aura lieu dès lundi, ce qui rend compliqué un enchainement aussi rapide. L’idée serait ensuite de gagner encore une poignée de jours pour être fin prêt à débuter la rencontre des quarts de finale, dans des conditions optimales.

Toutefois, un scénario beaucoup moins plaisant est aussi à l’étude. A savoir une séance difficile pour Neymar qui serait très loin d’être à 100 % avec sa cheville, et repartirait pour des soins et du repos nécessaires pour se soigner. Dès lors, en dehors d’un possible retour pour la finale dans 15 jours, le Brésil devrait alors apprendre à jouer sans son meneur de jeu pour le reste de la compétition.