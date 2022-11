L'Argentine et Messi se prennent une claque d'entrée !

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

L’Argentine a effectué une énorme sortie de piste pour son entrée dans le Mondial en s’inclinant 2-1 face à l’Arabie Saoudite.

Nouvelle ville sortie du sable après l’attribution de la Coupe du monde au Qatar, Lusail a été le théâtre de la première surprise de la compétition. L’Argentine, qui pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score sur un pénalty transformé par Lionel Messi après une faute sur corner (1-0, 10e), a progressivement perdu le fil de la rencontre. Les Saoudiens eux, n’ont jamais rien lâché et, après avoir piégé les argentins à plusieurs reprises avec le hors-jeu, ils ont égalisé d’un tir croisé en bout de course d’Al-Shehri (1-1, 48e). Une deuxième période où les rôles s’inversaient et les hommes d’Hervé Renard passaient même devant sur une frappe splendide décochée par Al-Dossari (1-2, 53e). L’albiceleste ne parvenait pas à reprendre le fil de la rencontre, laissant ses nombreux supporters médusés par cette entame de mondial catastrophique pour les troupes de Lionel Messi. Au bout de la 105e minute, une spécialité dans ce mondial, et devant officiellement 88.000 spectateurs (pour un stade contenant 80.000 places), les Saoudiens tiennent la plus belle victoire de leur histoire au Mondial.