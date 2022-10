Epaule touchée, mondial menacé pour Paqueta !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Lucas Paqueta est incertain pour la coupe du monde 2022 qui débute dans un mois. Le milieu brésilien a été sérieusement touché à l'épaule lors du match de West Ham à Southampton le week-end dernier. Son entraîneur David Moyes est très pessimiste à son sujet.

Il n'était pas présent à Anfield ce mercredi soir avec West Ham et cela pourrait n'être que le début d'une plus longue période d'absence. Lucas Paqueta était forfait pour une blessure à l'épaule survenue face à Southampton dimanche après-midi. Ce n'est pas qu'un simple bobo pour son entraîneur David Moyes. Ce dernier a exprimé son inquiétude auprès d'Amazon Prime Vidéo version british. « C'est très sérieux. Nous sommes déçus de le perdre pour un certain temps », a t-il indiqué. Des mots forts mais adaptés. Plus tôt dans la journée, ESPN a précisé que les ligaments de l'épaule étaient endommagés. Un coup dur pour l'ancien milieu de l'OL et pour le Brésil dont il est un titulaire solide depuis quelques années.