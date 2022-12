EdF : La FIFA refuse le but de Griezmann, la France déboutée

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Battue 1-0 par la Tunisie, la France avait déposé une réclamation après la décision tardive de l'arbitre de refuser le but égalisateur d'Antoine Griezmann. La FIFA a finalement décidé de renvoyer les Bleus dans les cordes.

La commission de discipline de la FIFA a pris son temps, mais c’est désormais officiel, la France a bel et bien été battue 1-0 par la Tunisie la semaine passée lors du dernier match de la phase de poule du Mondial 2022. Pour cette rencontre, où Didier Deschamps avait décidé d’aligner une équipe bis, Wahbi Khazri avait logiquement ouvert le score pour les Aigles de Carthage, mais dans les ultimes secondes, Antoine Griezmann pensait avoir égalisé. Seul problème, l’arbitre de la rencontre a consulté la VAR après avoir fait reprendre le match à 1-1, puis sifflé la fin de ce même match. Une erreur technique soulignée par la Fédération Française de Football, qui a déposé une réclamation. Mais ce lundi, la FIFA a confirmé le rejet de ce recours de l’équipe de France dans un bref et laconique communiqué : « La commission de discipline de la FIFA a rejeté la réclamation présentée par la Fédération française de football concernant le match Tunisie-France de la Coupe du Monde de la FIFA disputé le 30 novembre. » Cela ne changera cependant rien à la suite de la compétition, puisque les Bleus sont désormais qualifiés pour les quarts de finale, et que la Tunisie est déjà rentrée chez elle.