EdF : Le but refusé à Griezmann était valable, un arbitre se fâche

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France pensait avoir marqué le but de l'égalisation contre la Tunisie, après avoir vérifié la VAR, l'arbitre a finalement refusé le but d'Antoine Griezmann. Et la polémique a éclaté.

Matt Conger, arbitre du match France-Tunisie, n’a pas surpris que les Bleus et TF1 en décidant finalement de refuser le but de l’égalisation signée Antoine Griezmann au bout du temps additionnel. En effet, les réseaux sociaux se sont enflammés subitement, certains étant persuadés que l’homme en noir s’était planté en revenant sur sa décision initiale juste après avoir sifflé la fin du match, tandis que d’autres se penchaient surtout sur l’action de jeu et la supposée position de hors-jeu de l’attaquant français, qui avait célébré son but. Pour France Info, Joël Quiniou, un des plus grands arbitres tricolores, désormais à la retraite, est revenu sur cette décision de Matt Conger et il l’a clairement contestée sur sa partie hors-jeu. Pour l’ancien arbitre français, Antoine Griezmann ne devait pas être signalé hors-jeu.

L’arbitre de France-Tunisie s’est planté dans sa décision

Pour l'éternité pic.twitter.com/KaCy6ZPplp — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 30, 2022

« Selon l'arbitre, et ceux de la vidéo, c'est un hors jeu. Les arbitres vidéos l'ont prévenu quand les joueurs allaient regagner les vestiaires. Il a dû faire revenir tout le monde. À partir du moment où le fait de jeu se situe dans le temps réglementaire, on doit pouvoir revenir sur cet incident. Relancer le match, c'est possible parce que l'erreur ne s'est pas produite après le temps réglementaire. Il n'y a pas eu d'autres actions entre temps, explique, dans un premier temps, Joël Quiniou avant d’en revenir sur l’action elle-même et la position d’Antoine Griezmann. Griezmann n'a pas gêné du tout sur le premier centre, il n'a pas joué le ballon, et ne peut être signalé hors jeu, à moins qu'un nouveau règlement ne soit passé... » Heureusement, cette décision n'a pas eu de conséquence grave pour la France, la Tunisie et l'Australie.