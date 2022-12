EdF : Agüero insulte salement Camavinga

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Sergio Aguero, ancien joueur de l'Argentine qui a débarqué pour célébrer la victoire au Qatar, a insulté Eduardo Cavaminga en live sur les réseaux. Pas grandiose.

Malgré la défaite, les joueurs de l'équipe de France ont accepté le résultat de la finale sans faire d’esclandre, alors que l’attitude de certains argentins laissait clairement à désirer. Mais l’Albiceleste est championne du monde, et les joueurs tricolores ont été très dignes au coup de sifflet final et au moment de la cérémonie, où bien évidemment ils n’avaient pas le sourire. Du côté argentin, la célébration ne fait que commencer mais il y a un membre de la délégation qui est très bavard depuis des jours alors qu’il ne fait plus partie de l’équipe depuis longtemps c’est Sergio Kun Aguero. Protégé de Lionel Messi, l’ancien attaquant de Manchester City est le trublion de la sélection et se promène un peu partout avec sa caméra pour filmer souvent pour ses propres réseaux sociaux. Agüero est connu pour avoir l’insulte facile et il ne s’est pas retenu au moment de célébrer la victoire dans le vestiaire.

Aguero lâche l'insulte en live

Aguero on his Instagram live mocking Camavinga: “For Camavinga, the d*ckface.” 👎 pic.twitter.com/C4KRM3LMHB — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 18, 2022

« Pour Camavinga, a-t-il lancé au moment de boire une gorgée de champagne. Pourquoi, lui a demandé un autre, assez étonné. C’est une tête de b.te » a répondu l’Argentin qui riait tout seul de sa sortie. Une insulte gratuite dont l’origine n’est pour le moment pas connue, alors que Camavinga joue au Real Madrid et qu’Agüero a évolué seulement une poignée de matchs avec le Barça avant de terminer sa carrière prématurément. Entre cette sortie pas vraiment inspirée et l’attitude de Martinez qui a posé son trophée de meilleur gardien sur son sexe devant les officiels, les Argentins se font remarquer par leur inélégance dans cette victoire dont pourtant beaucoup de monde se félicite, ne serait-ce que pour permettre à Lionel Messi de finir en beauté son incroyable carrière.