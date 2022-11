CdM : Une légende du foot expulsée du Qatar ?

Consultant pour la BBC pendant la coupe du monde, Jurgen Klinsmann a mis en doute la probité de l'arbitre de Pays de Galles-Iran. Il a jugé ce dernier sous influence des Iraniens, scandalisant la Team Melli et son entraîneur Carlos Queiroz.

La victoire iranienne face au Pays de Galles n'a pas rendu tout le monde heureux. Si la Team Melli a suscité une vague de sympathie vendredi après le scénario fou de son match et le contexte politique du pays, Jurgen Klinsmann n'a pas été aussi enthousiaste. L'ancien joueur de la Mannschaft a été auteur d'une sortie surprenante sur le plateau de la BBC, lors de l'analyse du match. Il a accusé à demi-mot l'équipe iranienne d'avoir influencé l'arbitre guatémaltèque M. Mario Escobar. Ce dernier a notamment expulsé le gardien gallois, Wayne Hennessey, pour une sortie très dangereuse.

« Ce n'est pas par hasard. C'est exprès. Cela fait partie de leur culture, c'est comme ça qu'ils jouent. Ils travaillent l'arbitre […], le juge de touche, le quatrième arbitre. Ils vous font perdre votre concentration », a lâché l'ancien joueur de l'AS Monaco qui avait affronté l'Iran lors du mondial 1998 avec l'Allemagne. Des propos qui ont scandalisé l'équipe iranienne et son sélectionneur Carlos Queiroz. Le Portugais a interpellé Jurgen Klinsmann sur les réseaux sociaux pour faire part de sa colère.

Dear Jurgen;



You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right?



Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(...) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n