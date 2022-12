Cdm : Un Argentin défoncé en direct, Lionel Messi intervient

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Grâce à sa victoire 2-1 face à l'Australie, l'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Malgré la joie des supporters argentins, Lautaro Martinez est vivement critiqué au pays. Messi est venu remettre les choses en place.

Dans ce Mondial 2022, Leo Messi montre qu'il est bel et bien le leader de l'Albiceleste. Auteur de l'ouverture du score contre l'Australie, l'Argentin a montré la voie à ses coéquipiers avec beaucoup d'envie et de caractère. Lui qui a si souvent été critiqué dans son pays fait désormais l'unanimité. Déjà auteur de 3 buts dans cette Coupe du monde, la Pulga est très clairement en mission pour offrir une troisième étoile au peuple argentin. Un joueur est toutefois sous le feu des critiques depuis le début de la compétition. Lautaro Martinez. L'avant-centre de l'Argentine n'a inscrit aucun but dans ce tournoi au Moyen-Orient et ne s'est pas montré décisif une seule fois. Malgré un très bon ratio en sélection, le joueur de l'Inter Milan est très critiqué, notamment pour ses occasions manquées à la pelle contre l'Australie. Son capitaine Messi est venu à la rescousse.

Messi prend la défense de Lautaro Martinez

« Lautaro est un joueur très important pour nous, c'est un attaquant qui vit en marquant des buts. Maintenant, il est fondamental qu'il soit bien compte tenu des quarts de finale et de ce qui doit encore se passer en cette Coupe du monde » a confié le capitaine argentin au micro de TyC Sport. Le joueur de 25 ans aura l'occasion de se mettre en évidence lors du quart de finale contre les Pays-Bas. Déjà auteur de 21 buts en sélection, Martinez peine à afficher son meilleur niveau au Qatar, mais peut bénéficier du soutien de ses coéquipiers et surtout du septuple ballon d'or. L'Argentine reste l'une des équipes favorites pour remporter la Coupe du monde. Martinez compte bien régler la mire contre les Bataves.