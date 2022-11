CdM : Le Portugal rejoint la France et le Brésil au prochain tour !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Lusail Iconic Stadium

Portugal bat Uruguay : 2 à 0

Buts : Bruno Fernandes (54e, 93e) pour le Portugal

Après sa victoire initiale face au Ghana, l'équipe de Cristiano Ronaldo savait qu'une victoire ce lundi soir contre l'Uruguay permettait de s'assurer une place pour les huitièmes de finale du Mondial. Et même si tout n'a pas été parfait pour le Portugal, le but marqué par Bruno Fernandes à la 54e minute, que CR7 a tenté en vain de s'approprier, a permis de débrider un match jusque-là haché. L'Uruguay tentait alors de revenir au score, mais butait sur le gardien portugais, avant que finalement sur un penalty accordé par la VAR, Bruno Fernandes ne tue définitivement le suspense (2-0, 90e+3). Le Portugal rejoint donc la France et le Brésil, tandis que pour l'Uruguay il faudra impérativement battre le Ghana pour espérer aller plus loin dans ce Mondial.

Classement du groupe H

1e. Portugal 6 pts

2e. Ghana 3 pts

3e. Corée du Sud 1 pt

4e. Uruguay 1 pt