CdM : Stéphanie Frappart entre encore dans l'histoire

Stéphanie Frappart n'en finit plus de marquer l'Histoire du football. Après avoir été la première femme à arbitrer en Ligue des champions, elle sera la première en coupe du monde lors de Costa Rica-Allemagne jeudi.

La frustration est terminée pour Stéphanie Frappart et les femmes engagées comme arbitres au Qatar. Cantonnée au rôle de quatrième arbitre depuis le début du tournoi, la Française va enfin diriger un match de coupe du monde. Ce sera jeudi soir (20h) pour le match décisif de l'Allemagne face au Costa Rica. Il s'agira de son premier match comme arbitre principale après avoir été quatrième arbitre lors de Mexique-Pologne, plus tôt dans le tournoi. Elle devient officiellement la première femme à arbitrer un match de la compétition majeure de football au monde.

