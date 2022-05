CdM : Neymar veut faire pleurer la France

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

La Coupe du monde 2022 au Qatar ouvrira officiellement ses portes le 21 novembre prochain. Déjà, Neymar Jr met la pression sur les futurs adversaires du Brésil, dont l'équipe de France.

Le Mondial au Qatar qui approche à grands pas est un événement très attendu par les fans et observateurs de football. Mais que dire des joueurs ? Pour certains, c'est l'occasion d'une vie pour marquer l'histoire. Si Kylian Mbappé a déjà eu l'honneur de remporter la Coupe du monde en 2018 avec l'équipe de France, ce n'est pas le cas pour tous ses coéquipiers au PSG. Ce n'est pas Neymar Jr qui dira le contraire, lui qui rêve plus que tout de glaner un Mondial pour son pays. Le Brésil sera dans la poule de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun. Trois adversaires coriaces et qui pourraient bien donner du fil à retordre aux Auriverde. Mais pour Neymar, inutile de se mettre en travers de la course du Brésil au Qatar. Et pas même l'équipe de France de Didier Deschamps.

Neymar n'a peur de personne, la France prévenue

🤣 Neymar en roue libre quand on lui parle de la prochaine Coupe du Monde 🇶🇦



🗣 « Portugal ? Dehors, 100%. Pays-Bas ? Dehors. Maroc ? Dehors. Allemagne ? Dehors. France ? Dehors. Il reste que le Brésil et je gagne. » 😭



(IG/@qatarairways) pic.twitter.com/TLNqhSm5Um — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 16, 2022

Alors qu'il était présent lors d'un live organisé au Qatar avec certains joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé, Danilo, Georginio Wijnaldum, Julien Draxler ou encore Achraf Hakimi, Neymar a prévenu non sans humour ses partenaires que le Brésil se dirigeait vers le titre à la Coupe du monde. « Portugal ? Dehors, 100%. Pays-Bas ? Dehors. Maroc ? Dehors. Allemagne ? Dehors. France ? Dehors. Il reste que le Brésil et je gagne », peut-on notamment entendre dire Neymar Jr, qui n'est jamais allé plus loin que les demi-finales en Coupe du monde avec le Brésil. C'est en 2014 à domicile lors d'un naufrage historique contre l'Allemagne (défaite 1-7). Demi-finale que Neymar n'avait en plus pas pu disputer, lui qui était blessé. Plus question donc pour le joueur du PSG, âgé de 30 ans, de perdre plus de temps dans son objectif de sacre mondial. L'équipe de France, elle, est prévenue et sera attendu de pied ferme par le Brésil de Neymar en cas de confrontation au Qatar.