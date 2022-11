Cdm : Neymar blessé, le Brésil fait un terrible aveu

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Blessé lors du premier match du Brésil contre la Serbie, Neymar va manquer au moins une partie de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur de la Seleçao a fait part de ses regrets concernant la gestion de Neymar et de comment il a géré la blessure de sa star.

Le Brésil a bien démarré sa Coupe du monde avec une victoire 2-0 face à la Serbie. Si Neymar ne s'est pas montré décisif contre les Serbes, il a subi 9 fautes durant cette rencontre. C'est évidemment plus que tous les autres joueurs présents au Qatar. Ciblé par les défenseurs serbes, Neymar a subi de nombreux coups. Malgré ce traitement infligé à la star brésilienne, Tite a pris la décision de sortir Neymar qu'à la 80e minute de jeu. Une sortie tardive qu'a regrettée le sélectionneur du Brésil après le diagnostic fait pour le joueur de 30 ans. En conférence de presse, le technicien brésilien a avoué s'être trompé concernant la gestion de l'attaquant du PSG durant ce match contre la Serbie.

Tite fait son mea-culpa sur Neymar

« Je ne me suis pas rendu compte qu'il était blessé. D'autant plus qu'il a participé, après sa blessure, à une action qui nous a permis de marquer un but. C'est une erreur de ma part, je m'en veux beaucoup, je le regrette, j'aurais dû plus faire attention » a confié l'entraîneur de 61 ans qui sera privé de Neymar pour affronter la Suisse et probablement contre le Cameroun. Touché à la cheville, Neymar ne devrait faire son retour dans cette Coupe du monde que si le Brésil atteint le stade des huitièmes de finale. Auteur d'un doublé, Richarlison sera la principale menace lors des deux prochains matchs de la phase de groupes. Tite pourra également compter sur Gabriel Jesus, Raphinha ou encore Vinicius Junior pour qualifier le Brésil pour le second tour, en attendant le retour de Neymar.