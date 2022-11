Cdm : Neymar blessé et malade, c'est la poisse !

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Blessé lors du match contre la Serbie, Neymar a loupé la rencontre contre la Suisse avec le Brésil et reste très incertain pour le dernier match de la phase de groupes contre le Cameroun. Déjà touché à la cheville, le Brésilien est victime d'un nouveau problème.

Sans Neymar, le Brésil assure. Vainqueur de la Suisse après un match difficile, la Seleçao a bien rendez-vous avec les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Neymar qui a été touché à la cheville, ne sait pas encore s'il sera opérationnel pour la phase à élimination directe. Fervent supporter de son pays, Neymar était pourtant absent des tribunes lors de Brésil-Suisse. Une absence remarquée mais qui a été expliquée. Le joueur de 30 ans n'était pas dans les gradins du stade 974 car il souffre d'une fièvre comme annoncé par le journal The Mirror. En conférence de presse, Thiago Silva et Vinicius Jr ont également confirmé l'état fiévreux de son ami qui est donc resté se reposer à l'hôtel et a regardé la victoire de ses coéquipiers depuis la télévision. A noter que de nombreux membres de la délégation ont des symptômes grippaux, le Covid n'étant bien évidemment pas à exclure même si aucun test n'est effectué chez les joueurs.

Quid du retour de Neymar ?

Déjà blessé en 2014 avant la demi-finale du Brésil contre l'Allemagne, Neymar espère être cette fois présent pour offrir une sixième étoile au peuple brésilien. C'est tout un pays qui retient son souffle en espérant que le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Brésil (75 buts) sera présent pour les huitièmes de finale. Le staff de Tite continue de soigner la cheville de Neymar. Le joueur devra surtout faire attention et ne pas forcer sur sa blessure pour éviter de l'aggraver et de potentiellement entraver également sa saison avec le PSG. Ricardo Gomes, membre du staff brésilien a pourtant confirmé que le natif de Mogi das Cruzes sera rétabli à temps. Si le Brésil valide sa première place dans le groupe G, la Seleçao sera opposée au deuxième du groupe H qui sera soit le Ghana, la Corée du Sud ou l'Uruguay.