CdM : La Suisse dompte le Cameroun

Par Guillaume Conte

La Suisse n’est pas tombée dans le piège et a su faire la différence sur un but d’Embolo à la 48e minute, ce jeudi dans le premier match du Groupe G. Les Helvètes démarrent bien leur Coupe du monde avec ce succès dans un groupe où figurent également la Serbie et le Brésil, qui s'affronteront ce jeudi soir. Pour les Lions Indomptables, c’est un revers difficile dans un match bien commencé, mais qui a ensuite été compliqué.

💪👏 Die Schweiz gewinnt ihr Auftaktspiel!

La Suisse remporte son premier match !

La Svizzera vince la sua prima partita!



🔜 Game 2: 🇧🇷 🆚🇨🇭 (28.11, 17:00)#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi @FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZIN60jvQCx — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 24, 2022

