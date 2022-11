Lionel Messi insulte le Mexique, une star de la boxe le menace !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

En battant le Mexique, l'Argentine a provisoirement sauvé sa peau dans ce Mondial 2022. Mais Lionel Messi a fait un geste qui a mis en colère le légendaire Canelo Alvarez, champion du monde de boxe.

Il y avait de la tension sur la pelouse du Lusail Iconic Stadium, samedi soir, lorsque Lionel Messi et ses coéquipiers ont abordé le choc contre le Mexique. Un match qui ressemblait à une première finale pour l’Argentine dans cette Coupe du Monde 2022, qui pouvait être éliminé en cas de défaite. Mais après un match rugueux, l’Albiceleste a réussi à s’en sortir (2-0) avec une réalisation de la star argentine du PSG. Si le septuple Ballon d’Or a été l’un des héros de cette rencontre, son attitude dans le vestiaire du stade qatari a enflammé le Mexique. Sur une vidéo mise en ligne après la rencontre, on voit Lionel Messi assis à sa place et repousser du pied le maillot qu’il avait échangé avec un joueur du Mexique et qu’il avait visiblement posé sur le sol du vestiaire. Pour de nombreux Mexicains, il s’agit là d’un vrai manque de respect pour le pays, et Canelo Alvarez, star de la boxe, a menacé la Pulga.

Canelo Alvarez prévient Lionel Messi, ça va chauffer

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

S’il a connu sa première défaite en septembre dernier en catégorie mi-lourds, celui qui est encore champion du monde des poids super-moyens a prévenu Lionel Messi qu’il considérait comme une insulte ce qu’il avait fait avec le maillot mexicain. « Avez-vous vu Messi laver le sol avec notre maillot et notre drapeau ? Qu’il prie Dieu de ne jamais me rencontrer !! Tout comme je respecte l’Argentine, il doit respecter le Mexique !! Attention, je ne critique pas l’Argentine, je parle de Messi pour la bêtise qu’il a faite », a lancé, sur Twitter, Canalo Alvarez, furieux de ce qu'il a vu dans le vestiaire de l'Argentine après la victoire contre le Mexique. Une attitude calmée par d'autres supporters qui font remarquer que dans une autre vidéo, on voit la star argentine faire une photo avec le jeune fils d'Andrés Guardado dans les bras avant le match. En attendant, que Lionel Messi fasse quand même attention s'il devait croiser Canelo Alvarez à l'avenir.