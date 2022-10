CdM : Gros coup dur pour Messi avant le Qatar

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Comme Neymar, Lionel Messi rêve d'un titre mondial qui lui échappe depuis le début de sa carrière. Le joueur du PSG vient toutefois d'apprendre une bien mauvaise nouvelle.

A un peu plus d’un mois du début de la Coupe du monde, les derniers matchs des clubs sont désormais scrutés avec attention. La sérieuse blessure pourrait tout chambouler en vue du rendez-vous au Qatar, et c’est la hantise des internationaux. Si le Brésil est vu comme l’un des favoris avec son impressionnante armada de stars, l’Argentine avec un Lionel Messi au sommet de sa forme fait partie des outsiders. Le joueur du PSG connait certes un petit pépin physique mais sa participation au Mondial n’est pas remise en cause. Ce n’est en revanche pas la même musique concernant Paulo Dybala. L’Argentin renait depuis son arrivée à la Roma en provenance de la Juventus Turin cet été. Intenable, il porte le club de la capitale et enchaine les buts. Mais sa dernière réalisation pourrait bien lui coûter très cher.

💬 José Mourinho : « Comment va Dybala ? Je dirais mauvais, très mauvais. Il sera difficile de le revoir avant 2023. » 😨 pic.twitter.com/ARBZ83s44q — Vibes Foot (@VibesFoot) October 9, 2022

En effet, en inscrivant le pénalty de la victoire face à Lecce, la Joya s’est blessée à la cuisse, et n’a pas pu continuer le match, grimaçant même au lieu de célébrer son but. Pour le moment, les premiers examens médicaux réalisés ce mardi matin très tôt n’ont pas pu déterminer la profondeur de la blessure mais José Mourinho s’est montré très pessimiste. Une absence de six à huit semaines est même évoquée. « Je le sens mal, pour ne pas dire très, très mal. Malheureusement c'est très très mauvais. Je ne suis pas médecin et je n'en ai pas parlé avec lui, mais d'après mon expérience, ça va être difficile. Ça a l'air mauvais. Il sera difficile de le revoir avant 2023 », a lancé l’entraineur portugais, persuadé que le Mondial se fera sans Paulo Dybala. Un vrai coup dur pour l’Argentine, qui ne manque certes pas de talent au niveau offensif, mais pourrait ne pas pouvoir compter sur un joueur revenu à son meilleur niveau avec la confiance engrangée à la Roma.