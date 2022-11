CdM : Emmanuel Macron adore le Qatar et le dit

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Alors que la coupe du monde 2022 est l'objet de nombreuses polémiques dans plusieurs pays européens, Emmanuel Macron n'est pas aussi critique envers le Qatar que certains de ses homologues. Pour lui, le Mondial est une étape nécessaire pour le changement dans le pays.

Juste avant le début du Mondial 2022, Emmanuel Macron insistait sur le fait de ne pas politiser le sport en réponse aux critiques sur son silence concernant les conditions entourant le tournoi. Droits de l'homme, ouvriers morts sur les chantiers, questions environnementales, la coupe du monde 2022 ne laisse pas indifférent en Europe. Cela a occasionné une campagne de boycott, plus ou moins suivie selon les pays, tout comme la naissance d'actes de protestations. Certains pays européens voulaient porter le brassard arc-en-ciel. Hugo Lloris, le capitaine de l'Equipe de France, voulait suivre ce mouvement avant que la FFF ne l'en dissuade et que le président de la République ne sorte sa fameuse phrase polémique.

Macron confiant sur les efforts du Qatar dans le futur

On pensait ne plus entendre le chef de l'Etat sur le Qatar et le Mondial 2022 mais il est de nouveau sorti de sa réserve ce samedi. Il a tenu à féliciter l'Equipe de France pour son succès sur le Danemark et à évoquer le pays organisateur. Si le Qatar est critiqué par de nombreuses voix en Europe, Emmanuel Macron n'est pas dans ce cas-là. Pour lui, cette coupe du monde 2022 est un bienfait pour un monde en crise et va encourager l'amélioration des droits humains au Qatar dans un futur proche.

Cette Coupe du monde de football, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l’œuvre. Le Qatar s’est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

« Dans un monde confronté à une succession de crises, nous devons préserver l’esprit du sport qui doit rester un espace de rapprochement des peuples, autour de valeurs universelles. Cette Coupe du monde de football, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l’œuvre. Le Qatar s’est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien », a t-il tweeté d'un ton optimiste. De quoi faire grincer des dents chez les plus sceptiques. Ceux-ci dénonceront sans doute une politisation du sport par le chef de l'Etat, le tout uniquement de manière positive et jamais sur des aspects plus critiques avec le Qatar.