CdM : Écœurée devant le Mondial, l’Italie se plaint

Tandis que la majorité des équipes sont focalisées sur la Coupe du monde, l’Italie vient de jouer deux matchs amicaux contre l’Albanie et l’Autriche.

Grande absente de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’Italie regarde une fois de plus le Mondial à la télé, comme ce fut déjà le cas il y a quatre ans lors de l’édition en Russie. La frustration est terrible pour le football italien et pour le sélectionneur Roberto Mancini, d’autant plus que la sélection transalpine était revenue à un très bon niveau en gagnant l’Euro en 2021. Dans une interview accordée au Corriere della Sera, Roberto Mancini a justement évoqué la frustration provoquée par l’absence de l’Italie lors de cette Coupe du monde, un an après la victoire de son équipe à l’Euro. Pour le sélectionneur italien, il est d’ailleurs urgent que les vainqueurs de l’Euro, de la CAN et de la Copa America soient automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde suivante.

L'Italie estime que sa place est au Mondial

« Ce sont des jours difficiles parce que nous ne sommes pas à la Coupe du monde. Il faut l’accepter mais ça fait mal, vraiment très mal » a commenté Roberto Mancini dans les colonnes du journal italien avant de poursuivre. « Je vais regarder certains matchs, mais pas tous. La déception de ne pas faire la Coupe du monde l’emporte sur la joie d’avoir gagné l’Euro. Les champions d’Europe devraient être qualifiés pour le Mondial. Non seulement le vainqueur de l’Euro mais également les vainqueurs des compétitions de tous les continents. Je dis cela dans l’intérêt du football et de la Coupe du monde » a lancé Roberto Mancini, très déçu de regarder la Coupe du monde à la télévision et qui estime que la place de l’Italie était au Qatar afin de défendre les chances de la Squadra Azzurra après le sacre à l’Euro en 2021. Une déclaration teintée de frustration, mais la proposition de Roberto Mancini s’entend et pourrait être étudié par la FIFA à l’avenir. Mais pour le moment, il n'y a pas d'autres sélections européennes qui ont fait cette demande...