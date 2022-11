TF1 rate l'annulation du but de Griezmann et se trompe de score !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Pour les téléspectateurs qui suivaient France-Tunisie en direct sur TF1, le score final du match était de 1-1. Pour lancer de la publicité, la Une a raté la décision de la VAR et l'annulation du but de Griezmann.

Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu se souviendront longtemps du Mondial 2022 au Qatar, et cela avant même de savoir si la France ira jusqu'au bout. En effet, ce mercredi, le journaliste vedette de TF1 et son consultant ont tout simplement rendu l'antenne dès que l'arbitre du match France-Tunisie a sifflé la fin du match sur le score de 1-1 suite au but de Griezmann. « On n’ira pas plus loin, l’arbitre libère tout le monde sur cette égalisation », lançait aux millions de téléspectateurs installés devant la Une Grégoire Margotton, alors que visiblement on parlait à l'arbitre dans son oreillette.

Zéro excuse de TF1 après cet énorme fiasco

Sauf que pendant que la publicité passait, et que les supporters français devant la Une se réjouissaient de l'égalisation, l'arbitre consultait la VAR et annulait le but, laissant même rejouer quelques secondes avant de siffler cette fois la vraie fin du match sur la victoire finale de la Tunisie. Sur BeinSports, tout s'est passé normalement, la chaîne sportive qatarie n'ayant pas rendu l'antenne aussitôt. Il fallait de très longues minutes et le début du Mag pour que Grégoire Margotton annonce aux téléspectateurs que le but d'Antoine Griezmann avait été annulé. Cela sans même présenter des excuses qui n'auraient pas été de trop.

Des gens font la fête en France en pensant qu'on a égalisé vous avez du sang sur les mains TF1 — Terracid (@terracid) November 30, 2022

On vient d’assister à la MASTERCLASS de l’année. TF1 qui rend l’antenne alors que le but est refusé à la VAR

Des génies 🤣🤣#FRATUN #CDM2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/tfX5l5Lmy4 — Lucas Quentin (@lucas_qtn) November 30, 2022