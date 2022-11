CdM : De Bruyne parle trop, un coéquipier l'attaque

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, la Belgique s'est fait croquer par le Maroc (0-2) pour son deuxième match à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Diables Rouges ont encore une fois montré un triste visage.

Si la Belgique est loin d'afficher le même visage qu'en 2018, les hommes de Roberto Martinez sont bien décevants depuis le début du Mondial 2022. Après une entrée en matière compliquée face au Canada, avec néanmoins la victoire en poche, la donne a été bien différente ce dimanche au niveau du résultat. En effet, le Maroc a logiquement battu la Belgique, qui se retrouve en position délicate avant son dernier match face à la Croatie. Si rien ne semble aller sur le terrain, ce n'est pas non plus très clinquant en dehors. Avant le match contre le Maroc, Kevin de Bruyne n'avait pas hésité à dire que les Diables Rouges n'étaient pas des favoris pour remporter la Coupe du monde à cause d'un effectif trop âgé, faisant indirectement référence à la défense belge. De quoi faire réagir son coéquipier Jan Vertonghen.

De Bruyne prend un scud, ambiance tendue en Belgique

Jan Vertonghen répond indirectement à Kevin De Bruyne en zone mixte 💬 : "Je suppose qu’on attaque mal parce qu’on est aussi trop vieux devant." 👀



Ambiance... 🇧🇪 pic.twitter.com/ZAgMlBdQFx — Footballogue (@Footballogue) November 27, 2022

Après le revers belge contre les Lions de l'Atlas, Vertonghen a répondu à De Bruyne lors d'une interview : « Offensivement, nous ne nous créons pratiquement aucune occasion. Beaucoup de choses me passent par la tête maintenant, mais ce sont des choses qu'il vaut mieux ne pas dire devant une caméra. C'était insuffisant. Nous ne créons pas beaucoup devant, presque rien en fait. Cependant, nous avons beaucoup de qualité. Peut-être aussi que nous attaquons mal parce que les gars-là (les attaquants) sont trop vieux ». Bon joueur, le défenseur belge a également rajouté : « On n'a pas non plus les trois défenseurs centraux les plus rapides du monde ». Drôle d'ambiance en tout cas dans le camp de la Belgique. Roberto Martinez et Thierry Henry devront remobiliser leurs troupes avant un défi de taille face à la Croatie.