CdM : Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, le mystère est résolu

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Quelques heures après l'interview polémique de Cristiano Ronaldo avec des phrases chocs sur Manchester United, le quintuple ballon d'or a retrouvé la sélection portugaise et Bruno Fernandes, joueur des Red Devils. Une vidéo a capté les retrouvailles glaciales entre les deux coéquipiers. Joao Mario et Fernando Santos ont expliqué les raisons de cette tension.

Après avoir lâché des bombes dans l'interview avec Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a rejoint ses partenaires en sélection pour préparer la Coupe du monde au Qatar. Au passage, CR7 a retrouvé son coéquipier de Manchester United, Bruno Fernandes. La sélection portugaise a dévoilé les coulisses du vestiaire de la Seleçao avec comme un malaise au moment où les deux joueurs se sont retrouvés. La scène a beaucoup tourné au Portugal, à tel point que Joao Mario, milieu de terrain de Benfica, a été contraint d'expliquer la vraie raison de cette rencontre glaciale entre les deux joueurs portugais. « J’avais le bonheur d’être dans le vestiaire à ce moment-là et j’ai vu les images. C’est drôle, parce que parfois, ça peut être sujet à interprétation. C'était une plaisanterie entre eux parce que curieusement, Bruno a été l’un des derniers à arriver et Cristiano lui a demandé s’il était venu en bateau » a confié l'ancien joueur de l'Inter Milan qui laisse entendre que ce coup de froid entre les deux joueurs était un simple chambrage, et pas un règlement de compte au coeur de la situation tendue à Manchester United.

Fernando Santos règle le conflit Ronaldo-Fernandes

Fernando Santos a également dû clarifier la situation auprès des journalistes. « Je peux comprendre que les images peuvent être sujettes à interprétation, mais c’est ce qui s’est passé. C'était une plaisanterie et je suis convaincu qu’ils ont une très bonne relation parce qu’ils jouent ensemble, et parce que je les ai déjà vus et je l’ai constaté encore durant toute la journée d’hier. Vous avez vu un petit extrait de ce qui s’est passé, mais il n’y a aucun problème entre eux » a déclaré le sélectionneur du Portugal. Si Fernando Santos tempère la situation, le vestiaire de Manchester United n'a pas apprécié la sortie de CR7. En attendant le retour du joueur de 37 ans en Angleterre, le Portugal fait office d'outsider pour remporter la Coupe du monde, mais pourrait être pénalisé par une ambiance pesante dans le groupe sachant que Cristiano Ronaldo ne fait plus forcément l'unanimité, sportivement comme par son comportement.