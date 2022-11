Cristiano Ronaldo forfait, le Portugal s'inquiète

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

La préparation de la Coupe du monde est très compliquée pour Cristiano Ronaldo, qui va devoir zapper le match contre le Nigéria prévu ce jeudi. Sa forme actuelle ne rassure pas.

Finir 2022 par le plus grand succès de sa carrière, Cristiano Ronaldo en rêve. L’attaquant portugais traverse une période difficile en ce moment, avec sa mise à l’écart régulière du 11 de départ de Manchester United. Cela a débouché sur une prise de parole médiatique tonitruante et a provoqué des réactions très vives au sein du monde du football. Pour quelqu’un qui souhaitait se concentrer sur la Coupe du monde pour oublier ses déboires de ces derniers mois, cela ne se fait pas dans la sérénité. Néanmoins, le Portugal était là pour l’accueillir les bras ouverts, même si sa première rencontre avec son coéquipier de Manchester Bruno Fernandes n’a pas été si chaleureuse que ça. Mais décidément, rien ne va pour CR7, qui a du déclarer forfait pour le match amical de préparation qui aura lieu ce jeudi à Lisbonne face au Nigéria. Alors qu’il manque clairement de temps de jeu, Cristiano Ronaldo était attendu pour être titulaire et devait monter en puissance à une semaine du premier match des Lusitaniens, contre le Ghana.

Cristiano Ronaldo en méforme au Mondial ?

'Finished' Cristiano Ronaldo last season:



🏆 Most Premier League POTM awards

🏆 Most Man United POTM awards

🏆 Man United’s Player of the Year

⚽️ Man United’s top scorer

⚽️ Man United’s Goal of the Season

👤 Included in Premier League Team of the Year pic.twitter.com/1EQQzdEgZN — ESPN UK (@ESPNUK) November 15, 2022

Mais Fernando Santos a annoncé le forfait de son emblématique attaquant. « Il a une gastro-entérite, c'est quelque chose qui laisse les joueurs très faibles, ils perdent beaucoup de liquide, ça les. Il est dans sa chambre pour se reposer et récupérer. Il ne sera pas prêt pour jeudi », a fait savoir le sélectionneur du Portugal à quelques heures de ce match qui devait lui servir de mise en jambes. Obligé de se soigner, CR7 ne remet donc pas sa participation en cause, et c’est bien le principal aux yeux de tous les supporters de la sélection. Mais son état de forme risque de poser question, malgré son goût très prononcé pour la préparation athlétique et le soin qu’il apporte à sa forme physique. Il ne compte en effet que 1000 minutes dans les jambes avec son club depuis le début de la saison, dont la moitié dans une poule d'Europa League où il a affronté Nicosie, Sheriff et la Real Sociedad. A l’heure où Manchester United a décidé de se passer de son quintuple Ballon d’Or pour les gros matchs, la question est tout de même posée en filigrane au Portugal au sujet d’un joueur qui aura 38 au début de l’année prochaine.