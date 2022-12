CdM : CR7 remplaçant, le Portugal a tranché

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Présent au Qatar pour disputer sa cinquième Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est titulaire et capitaine du Portugal. Pourtant, une partie de l'opinion publique demande à ce que Fernando Santos relègue l'attaquant de 37 ans sur le banc.

Sans club depuis son départ d’un accord à l’amiable avec Manchester United, Cristiano Ronaldo n’aborde pas cette Coupe du monde de la meilleure des manières. L’ancien joueur du Real Madrid a inscrit 1 but durant la phase de groupes, sur penalty, face au Ghana. Si les performances de CR7 n’ont pas été mauvaises, elles n’ont pas été non plus transcendantes avec la Seleçao. Malgré son âge avancé et sa condition physique impactée à cause d’un manque de préparation, le quintuple ballon d’or conserve la confiance de son sélectionneur. Cristiano Ronaldo garde le brassard de capitaine et surtout, une place de titulaire. Malgré la présence de plusieurs jeunes pépites comme Rafael Leao ou Ricardo Horta, c’est bien Cristiano Ronaldo le titulaire sur le front de l’attaque portugaise. Au grand dam des supporters.

Cristiano Ronaldo pas désiré au Portugal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Selon un sondage réalisé par le journal A Bola, 70% des internautes pensent que Cristiano Ronaldo ne doit plus conserver sa place de titulaire avec le Portugal. Un chiffre assez énorme qui traduit le déclin progressif du meilleur buteur de l’histoire du pays des Œillets (118 buts). Fernando Santos ne va probablement pas se fier à ce sondage et faire confiance à sa star pour la suite de la compétition. CR7 devrait être une nouvelle fois aligné d’entrée face à la Suisse en huitième de finale de cette Coupe du monde. Cristiano Ronaldo dispute probablement son dernier tournoi international. Le natif de Madère est toujours sans club alors qu'il hésite à rejoindre en janvier, le club saoudien d'Al Nassr pour 200 millions d'euros par saisons. Mais il se concentre uniquement sur le Mondial, qui peut le faire entrer encore un peu plus dans la légende.