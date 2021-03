CdM 2022 : 7-0, 8-0, les Pays-Bas et la Belgique cartonnent

Dans : Mondial 2022.

C’était la fête des voisins avec la Belgique et les Pays-Bas. En éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Diables Rouges en ont passé 8 à la Biélorussie, avec un but de Rennais Doku, et un doublé de Trossard notamment. Les Pays-Bas n’ont pas fait mieux avec une victoire 0-7 à Gibraltar, et un doublé de Depay. Le Portugal a assuré au Luxembourg malgré une petite frayeur en première période (3-1), avec bien évidemment un but de Cristiano Ronaldo. Côté surprise, la Russie a perdu en Slovaquie (2-1), mais garde la tête de son groupe, tandis que la Turquie, impériale aux premiers matchs, a obtenu un décevant nul à domicile face à Lettonie (3-3).