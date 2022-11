CdM : Casemiro remplace Neymar, le Brésil inquiète

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Au même titre que la France et le Portugal, le Brésil a décroché son ticket pour les 8es de finale de la Coupe du monde en battant la Suisse.

Vainqueur de la Serbie lors du premier match, le Brésil a confirmé son statut de favori en battant la Suisse lundi après-midi. Privée de Neymar, la Seleção a tout de même fait le job en venant à bout de la sélection dirigée par Murat Yakın. Mais globalement, l’impression laissée par le Brésil est assez contrastée. En l’absence de Neymar, le jeu brésilien était nettement moins fluide que face à la Serbie et légitimement, on peut se demander si le Brésil n’est pas un peu trop dépendant de Neymar. A l’heure où l’on ne sait toujours pas quand l’attaquant du Paris Saint-Germain sera de retour dans cette Coupe du monde, Daniel Riolo commence à se poser des questions sur le Brésil. Selon le consultant de RMC, le Brésil ne ferait tout simplement plus parti des favoris dans ce Mondial en cas d’absence prolongée pour Neymar, dont la cheville avait gonflée de manière spectaculaire après la victoire contre la Serbie lors du premier match.

Le Brésil est-il toujours favori sans Neymar ?

« Je ne sais pas si tu gagnes la Coupe du monde si tu continues à dire match après match que le meilleur joueur de ton équipe s’appelle Casemiro. Il doit être un joueur d’équilibre mais tu gagneras la Coupe du monde quand tes joueurs offensifs feront la différence. Face à la Suisse, c’était un match pénible pour les Brésiliens qui ont réussi à mettre du mouvement mais ce n’était pas super fluide parce que Neymar n’était pas là. Paqueta est monté d’un cran pour remplacer Neymar mais il n’est pas aussi fort que Neymar. Le match du Brésil n’était pas brillant même s’ils sont déjà qualifiés. La grande question, c’est de savoir s’ils vont récupérer Neymar et dans quel état. Je ne sais pas si le Brésil fait encore partie des favoris sans Neymar. Ils sont solides derrière mais ça manque quand même d’un peu de talent en attaque » a lancé Daniel Riolo, inquiet pour le Brésil et qui espère surtout pour la Seleção que Neymar sera rapidement de retour. Selon les informations obtenues lundi par L’Equipe, le staff médical du Brésil espérait que Neymar soit sur pied pour disputer quelques minutes contre le Cameroun vendredi avant de prétendre à une place de titulaire en 8es de finale la semaine prochaine