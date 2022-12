CdM : L’Allemagne se rate, Adidas vide ses placards

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

L'Allemagne a connu un nouveau fiasco lors de cette coupe du monde 2022. Eliminée pour la deuxième fois d'affilée dès le premier tour, la Mannschaft connaît un désamour chez les Allemands. Adidas ne s'y trompe pas et a déjà commencé à brader la tunique allemande.

Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon durant 90 minutes, et à la fin, c'est l'Allemagne qui...perd. Depuis quatre ans, la Mannschaft a perdu ses lettres de noblesse sur la planète football. Longtemps l'équipe la plus régulière en coupe du monde, l'Allemagne vient de subir sa deuxième élimination au premier tour consécutive. Un déclin spectaculaire qui impacte durablement la popularité de la formation allemande. Outre-Rhin, les audiences des matchs ont été catastrophiques. La bande à Manuel Neuer et Thomas Müller connaît une impopularité inédite au pays.

-50% pour le maillot allemand, le Belge aussi soldé

L'échec vécu jeudi soir ne va pas arranger les choses et cela Adidas l'a bien compris. L'équipementier officiel de la sélection allemande anticipe déjà des difficultés pour vendre le maillot 2022 des quadruples champions du monde. Une seule solution lui restait, celle de consentir à un rabais pour les deux tenues de la Mannschaft.

🇩🇪 Adidas brade les maillots de l'Allemagne de 50%.https://t.co/UKNLsQ7lMm — RMC Sport (@RMCsport) December 2, 2022

Aussitôt dit, aussitôt fait. En moins de 24 heures, le maillot allemand avait perdu la moitié de sa valeur. -50% pour des tenues d'une valeur initiale de 90 euros, soit désormais 45 euros le maillot hommes. Cela tranche avec les 90 euros toujours demandés pour le maillot de l'Argentine, de l'Espagne, du Mexique et même de l'Algérie pourtant non-qualifiée pour le Mondial. Seule la Belgique connaîtra aussi des soldes. La tunique des Diables Rouges est à -43% chez Adidas après l'élimination d'Eden Hazard et de ses coéquipiers jeudi soir.