CdM 2022 : Messi remplit un stade en 24h, c'est fou

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Le 16 novembre prochain, juste avant le début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre), l'Argentine défiera les Emirats Arabes Unis en match amical. Leo Messi est très attendu par les fans.

Toutes les sélections ne seront pas logées à la même enseigne avant la Coupe du monde au Qatar. Si des nations pourront peaufiner quelques réglages, comme l'Argentine, ce ne sera pas le cas pour l'équipe de France. Car l'Albiceleste aura en effet un rendez-vous aux Emirats arabes-unis le 16 novembre prochain au stade Mohammed Bin Zayed d'Abu Dabi. Une rencontre juste avant la Coupe du monde qui devrait faire trembler quelques fans de l'Argentine, conscients qu'une blessure d'un joueur important pourrait compromettre les chances de l'équipe d'aller remporter le trophée. Et bien évidemment, Leo Messi est concerné.

Messi, la ferveur est totale !

La Pulga jouera au Qatar sa dernière Coupe du monde. L'événement est donc d'une importance capitale pour le joueur du PSG. Plus la compétition se rapproche et plus Leo Messi devrait se protéger des blessures ou autres. Ce match aux Emirats arabes unis tombe à la fois bien et mal pour l'Argentine. Car s'il faut préparer le Mondial, attention aux blessures. En tout cas, les fans émiratis veulent voir le septuple Ballon d'Or jouer cette rencontre amicale du 16 novembre. Pour preuve, les billets pour la rencontre ont tous été vendus en moins de 24 heures. Si cette information a fait des déçus, les organisateurs de la rencontre ont néanmoins indiqué qu'une session d'entrainement ouverte au public le 13 novembre prochain pourra permettre à ceux qui payeront la somme de 7 euros d'apercevoir les stars argentines. Aref Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d'Abou Dabi, a lui déclaré dans un communiqué : « L'Argentine est l'un des favoris pour soulever la Coupe du monde en décembre. (...) Nous tenons à ce que tous ceux qui ont raté des billets pour le match contre les Émirats arabes unis aient encore une chance de voir les joueurs de près. Pour cette raison, les prix de cet entrainement sont très abordables ». Pour rappel, l'Argentine débutera la Coupe du monde le 22 novembre contre l'Arabie saoudite. Le Mexique et la Pologne seront les deux autres adversaires des doubles champions du monde.