CDM 2022 : L’hymne du Mondial au Qatar signé Gims ?

Dans : Mondial 2022.

L’hymne de la Coupe du Monde 2022 au Qatar pourrait être réalisé par un artiste francophone. Le nom du rappeur Gims revient avec insistance.

A en croire les informations du Parisien, le leader de Sexion d’Assaut est le grand favori du Qatar pour réaliser l’hymne de la Coupe du monde 2022. Résidant à Marrakech au Maroc depuis plus de dix ans, le chanteur pourrait s’installer durant plusieurs mois à Doha afin de produire et chanter l’hymne du prochain Mondial.

Une hypothèse d’autant plus plausible qu’en avril 2021, le Congolais d’origine avait publié une vidéo dans laquelle il présentait le Al Bayt Stadium à Al Khor où se déroulera le match d’ouverture de la prochaine Coupe du monde. Il ne s’agirait pas de la première expérience en rapport avec le sport pour Gims, qui avait donné un mini-concert avant la finale de la Coupe de la Ligue 2016 entre Lille et le PSG… avant de remplir le Stade de France pour un concert historique il y a plus d’un an.