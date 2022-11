Cameroun-Serbie, mais quel nul !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Cameroun et Serbie : 3 à 3

Buts : Castelletto (29e), Aboubakar (63e), Choupo-Moting (66e) pour le Cameroun; Pavlovic (45e+1), Milinkovic-Savic (45e+3), Mitrovic (53e) pour la Serbie

Si sur le papier, l'affiche Cameroun-Serbie ne semblait pas réellement pouvoir enthousiasmer le public, c'est l'inverse qui s'est produit ce lundi midi avec un scénario totalement délirant. En effet, après l'ouverture du score des Lions Indomptables, les Serbes se réveillaient subitement et repassaient devant au score en l'espace de trois minutes (1-2), tout cela dans le temps additionnel de la première période. Face à une formation du Cameroun qui semblait KO, la Serbie ajoutait un troisième but dès la reprise (53e), mais cela allait avoir l'effet inverse à celui attendu. Proche de se faire sortir du Mondial, les joueurs de Rigobert Song se révoltaient et égalisaient en moins de 180 secondes, sur deux actions presque similaires à la limite du hors-jeu (3-3, 66e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup, le score nul ne faisant finalement pas l'affaire du Cameroun, qui jouera le Brésil lors du 3e match, et de la Serbie qui affrontera la Suisse. Mais pourtant, malgré plusieurs énormes occasions pour la formation serbe, on en restait-là, tout étant encore possible dans ce groupe G.

Classement Groupe G

1e. Brésil 3 pts (-1m)

2e. Suisse 3 pts (-1m)

3e. Serbie 1 pt

4e. Cameroun 1 pt