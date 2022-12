Brésil : Neymar titulaire contre la Corée, la folle annonce

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Blessé depuis le premier match de la Coupe du monde contre la Serbie, Neymar a été absent pour la phase de groupes. L'attaquant de la Seleçao poursuit le travail en soin pour faire son retour pour les huitièmes de finale. Tite a donné des nouvelles rassurantes concernant le maestro brésilien.

Neymar sera-t-il présent pour affronter la Corée du Sud en huitième de finale de la Coupe du monde ? C'est la question que tous les supporters brésiliens se posent. En l'absence du numéro 10 de la Seleçao, les joueurs de Tite ont assuré l'essentiel en terminant à la première place du groupe G malgré une défaite inattendue face au Cameroun. En conférence de presse, la veille d'affronter les coéquipiers de Son, Tite a donné des nouvelles rassurantes sur Neymar et sur une probable titularisation du joueur de 30 ans qui attend impatiemment de faire son retour dans ce mondial.

Neymar bientôt fixé pour Brésil-Corée du Sud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Neymar va-t-il jouer ? On pense à la Corée, pas à qui on pourrait potentiellement faire jouer. Sur Neymar, et je savais que la question serait posée, s’il s’entraîne normalement cet après-midi, il jouera demain. Je veux être très clair, ça ne dépendra que de la décision du staff médical. Moi en tant qu’entraîneur, je préfère avoir mes meilleurs joueurs sur le terrain plutôt que d’attendre » a déclaré le sélectionneur brésilien qui milite pour le retour de son leader offensif mais attend le feu vert de la part du staff médical. En plus de Neymar, le Brésil est également privé de Gabriel Jesus et d'Alex Telles, tous les deux forfaits pour la suite de la compétition. La décision sur la titularisation de Neymar face à la Corée du Sud sera probablement prise quelques heures avant ce huitième de finale. Neymar souhaite évidemment toujours offrir une sixième étoile aux Brésiliens.