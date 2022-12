CdM : Neymar, c'est plus grave que prévu !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Blessé à la cheville face à la Serbie, Neymar ne connaît pas son avenir dans cette coupe du monde. Tout le Brésil souhaite son retour rapide mais, plus le temps passe et plus les estimations sont pessimistes.

Il a assombri le beau ciel bleu brésilien dans un premier tour parfait sur le plan sportif. Neymar s'est blessé à la cheville droite lors du premier match de la Seleçao face à la Serbie. Sorti en larmes jeudi dernier, il essaye de reprendre de l'énergie pour revenir le plus rapidement possible sur les terrains du Mondial. Si les médias brésiliens se sont voulus optimistes et n'ont pas annoncé de durée d'indisponibilité, l'état de santé de Neymar reste flou. Son forfait face à la Suisse a été immédiat et depuis chaque match du Brésil est sujet à cette interrogation : Neymar reviendra t-il aujourd'hui ?

Pas de Neymar avant les quarts ?

La réponse semble déjà négative pour le dernier match de poules face au Cameroun, fort heureusement sans enjeu pour la Seleçao. Les supporters brésiliens sont fébriles et se demandent maintenant si leur star sera bien disponible pour la phase finale. Le média local TNT Sports ne les a pas rassurés, bien au contraire.

EXCLUSIVO: Danilo pode voltar já nas oitavas, mas Neymar e Alex Sandro seguem tratando a lesão. Voltem logo, craques! 🇧🇷 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/Ap85yB3eqq — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 30, 2022

En effet, dans un post Twitter, ils ont communiqué leurs informations sur l'état de santé des blessés brésiliens. Pour eux, il est peu probable de voir Neymar jouer le huitième de finale du Brésil qui devrait avoir lieu lundi prochain si la Seleçao finit première du groupe G. « Danilo pourrait revenir en huitièmes de finale, mais Neymar et Alex Sandro continuent de soigner la blessure. Revenez bientôt les joueurs ! », indique le compte de TNT Sports qui voit Neymar revenir en quarts de finale au mieux. Le Brésil va bel et bien devoir s'habituer à jouer sans la star du PSG. Un coup dur même si l'effectif brésilien reste d'une richesse sans égale dans cette coupe du monde et que l'espoir est revenu d'un autre média local, à savoir Globo, qui a assuré que le médecin personnel du "Ney" n'avait pas encore écarté la présence de son poulain pour le 1/8e de finale à venir.