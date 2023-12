Un buteur disponible, une occasion en or pour l’OL et l’OM

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

A l’approche du mercato hivernal, plusieurs pensionnaires de Ligue 1 comme Lyon et Marseille seront à l’affût en cas d’opportunité pour un attaquant confirmé. Cela tombe bien, l’ancien Strasbourgeois Habib Diallo, parti en Arabie Saoudite cet été, sera probablement disponible sur le marché.

C’est déjà l’heure des regrets pour Habib Diallo. Transféré au club d’Al-Shabab pour 18 millions d'euros en août dernier, l’attaquant de 28 ans ne peut que s’interroger sur son choix de carrière. Le Sénégalais n’a sûrement pas à se plaindre de son salaire en Arabie Saoudite. En revanche, sa situation sportive s’est dégradée sous ses nouvelles couleurs. Cette saison, Habib Diallo n’a inscrit qu’un seul but en 11 matchs de championnat. Insuffisant pour s’imposer durablement dans le onze de départ. Résultat, l’ancien joueur de Strasbourg a perdu sa place de titulaire.

🚨🚨🚨: Sport 🇸🇦



L’entraîneur d’Al Shabab, Igor Bišćan, exclut Habib Diallo de la liste pour le match face à Al Ahli !



Il ne serait pas convaincu du niveau technique du joueur 😕



⚪️⚫️ pic.twitter.com/91QWb1lnhL — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 25, 2023

Un véritable malaise s’est installé autour du Sénégalais qui pourrait même être poussé vers la sortie pendant le mercato hivernal. Apparemment, l’information est parvenue jusqu’en France. Le média Jeunes Footeux nous apprend que deux équipes de Ligue 1 se sont déjà renseignées en vue d’un prêt d’Habib Diallo. Leur identité n’a pas filtré mais le profil de l’avant-centre pourrait bien intéresser une écurie comme le LOSC, dont le seul attaquant de pointe Jonathan David a perdu les faveurs du coach Paulo Fonseca.

Un potentiel successeur de Vitinha à l'OM ?

On peut aussi imaginer un intérêt de l’Olympique Lyonnais, actuelle lanterne rouge et pire attaque du championnat, voire de l’Olympique de Marseille où les deux spécialistes du poste ne donnent pas satisfaction. A priori, la recrue estivale Pierre-Emerick Aubameyang, triple buteur contre l’Ajax Amsterdam (4-3) jeudi en Ligue Europa, ne sera pas éjectée. Mais le flop Vitinha n’est pas à l’abri d’une décision défavorable du président Pablo Longoria. Pour rappel, Habib Diallo à Strasbourg la saison dernière, c’est quand même 20 buts et une passe décisive en Ligue 1.