Snobé par le Real Madrid, Raul bientôt dans le camp d'en face ‍?

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Carlo Ancelotti au Real Madrid est incertain et deux anciens joueurs du club sont candidats à sa succession : Xabi Alonso et Raul. L'entraîneur de Leverkusen part favori face à celui de la Castilla, lequel devra peut-être s'exiler...en Allemagne.

Si un homme souhaite plus que tout autre le départ de Carlo Ancelotti du Real, c'est bien Raul. L'ancien attaquant prolifique est un véritable enfant du club madrilène. Lancé en professionnel par le Real Madrid, Raul a passé 16 ans au club avec 741 matchs joués et 323 buts inscrits. Après des passages comme joueur à Schalke 04, au Qatar et aux Etats-Unis, Raul n'a pas trainé pour revenir dans son club de cœur. Il a intégré les équipes de jeunes, prenant en main la destinée de la Castilla (l'équipe réserve du Real) en 2019. Il réalise du bon travail en troisième division espagnole, ce qui lui permet de rêver monter en grade au sein du club.

Raul convoité par l'Union Berlin, adversaire du Real en C1

Raul entraîneur de l'équipe première du Real Madrid ? Un souhait à peine dissimulé par l'ancien attaquant devant la presse et une possibilité bien réelle. En effet, Carlo Ancelotti arrive en fin de contrat en fin de saison et une prolongation semble compliquée à signer. Raul a été cité parmi les potentiels successeurs mais il est loin d'avoir la faveur des pronostics. Xabi Alonso impressionne l'Europe au Bayer Leverkusen tandis qu'un troisième retour de Zidane est aussi envisagé. Si Raul veut prendre en main un bon club, il devra partir de Madrid. Un club allemand lui en donne désormais l'opportunité.

Ce club c'est l'Union Berlin selon le quotidien allemand Bild. 17e de Bundesliga, le club berlinois est en perdition avec 10 défaites sur les 11 derniers matchs. L'entraîneur Urs Fischer a été viré et l'Union se cherche un nouvel entraîneur pendant que Marco Grote assure l'intérim. Raul est dans la short-list du club aux côtés du Néerlandais Alfred Schreuder. Raul possède l'avantage de connaître la Bundesliga après avoir évolué deux ans à Schalke. Reste à convaincre l'ancien attaquant, lequel vient récemment de refuser le banc de Villarreal et de Schalke 04 justement. C'est d'autant plus difficile pour Raul qu'avec l'Union il rencontrerait...le Real Madrid dans les prochaines semaines. Les deux formations sont dans le groupe C de la Ligue des champions même si le Real est déjà qualifié en huitièmes et l'Union Berlin est déjà éliminé de la compétition.