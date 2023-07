Sadio Mané éjecté vers le championnat à la mode

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Véritable attraction de ce mercato estival 2023, l'Arabie saoudite continue de piller tous les cadors européens. Le Bayern Munich ne déroge pas à la règle et essaye de se séparer de Sadio Mané. Al Nassr a contacté le Sénégalais.

Recruté il y a un an au mercato par le Bayern Munich pour prendre la succession de Robert Lewandowski dans le rôle de leader offensif, Sadio Mané a failli à sa tâche. Le vainqueur de la CAN 2021 a disputé seulement 38 matchs avec le géant bavarois pour 12 buts inscrits mais surtout plusieurs polémiques liées à son comportement. Irréprochable à Liverpool avec Jurgen Klopp, l'attaquant sénégalais s'est très mal entendu avec Julian Nagelsmann et a écopé à une amende de 300 000 euros pour avoir assené un coup au visage à son coéquipier Leroy Sané après une défaite face à Manchester City en Ligue des Champions. En conséquence, le Bayern Munich a décidé de placer Sadio Mané sur la liste des transferts. Une aubaine pour l'Arabie saoudite qui souhaite s'offrir les services du joueur de 31 ans.

Al Nassr pousse pour Sadio Mané

🚩



Excl: Sadio Mane in talks with Al Nassr



Key meeting yesterday in Algarve between his agent and the Saudi team's sporting director, Goran Vucevic.



All the info at @TheAthleticFC https://t.co/FurmVkBVs9 — Guillermo Rai (@GuillerRai) July 20, 2023

Selon les renseignements de Guillermo Rai, journaliste pour The Athletic, Al Nassr est entré en contact avec l'ancien joueur du FC Metz. Le deuxième du ballon d'or en 2022 a rencontré Goran Vucevic, le directeur sportif du club de Riyad. L'ancien recruteur du FC Barcelone est en pourparlers avec l'agent de Mané. Al Nassr a déjà bouclé les arrivées de Seko Fofana et de Marcelo Bozovic. Alex Telles est également sur le point d'arriver tandis que le Bayer Leverkusen a accepté une offre pour vendre Moussa Diaby. Le club de Cristiano Ronaldo est en train de faire son marché en Europe et pourrait frapper fort en recrutant Sadio Mané. L'objectif est clair pour Al Nassr, se constituer une équipe all stars pour marcher sur le championnat saoudien et concurrencer les cadors européens.