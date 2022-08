Ronaldo au Vélodrome en C1, les feux sont au vert !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Dans 10 jours, la Ligue des champions reprendra avec les 32 qualifiés mais sans le meilleur buteur historique. Cristiano Ronaldo n'a pas encore réussi à quitter Manchester United à quelques jours de la fin du mercato. Toutefois, il est prêt à tout quitte à revenir au bercail.

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo rumine sa frustration à Manchester United. La reprise de la Premier League s'est mal passée pour le Portugais et son club. Deux défaites pour débuter dont une claque à Brentford pour les Red Devils. Un statut de remplaçant et aucun but marqué pour CR7, lequel a participé de loin au succès face à Liverpool. Un contexte peu séduisant surtout pour un joueur qui a fait des pieds et des mains pour quitter Manchester cet été. Cristiano Ronaldo en a marre des performances mancuniennes et il n'accepte pas de rater la Ligue des champions cette saison.

CR7 veut revenir au Sporting, là où tout a commencé

Meilleur buteur de la plus grande des compétitions européennes, il ne supporte pas que sa marque soit menacée par son vieux rival, Lionel Messi. Mais, aucun grand club européen ne l'a sollicité cet été pour un transfert. Il ne reste que quelques jours et peu d'options pour renverser la situation. L'une d'elles l'envoie dans son club formateur, le Sporting Portugal. Si CR7 était dubitatif au début, sa position a radicalement changé.

Cristiano Ronaldo is reportedly on the verge of returning to Sporting Lisbon. The deal is 99% done 🤯🤯



(via @caughtoffside ) pic.twitter.com/zKsLTIvLyi — Midnite Football (@MidniteFtbl) August 25, 2022

C'est ce que révèle le journal espagnol Marca ce vendredi. Selon le quotidien, Cristiano Ronaldo privilégie désormais un retour chez les Lions où il avait débuté en 2002. Son agent Jorge Mendes s'active pour trouver un accord financier satisfaisant avec le vice-champion du Portugal en titre. Des détails qui ne seraient plus qu'une simple formalité puisque les premières informations font écho d'un accord « à 99% ». Cela lui permettrait de jouer la Ligue des champions, le Sporting étant présent dans le groupe D avec Francfort, Tottenham et...L'OM. Cristiano Ronaldo va pouvoir évoluer au stade Vélodrome mais pas de la façon dont les supporters marseillais en rêvaient.