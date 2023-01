Premiers appels pour Thauvin, l'OL écarté

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Libéré par les Tigres, Florian Thauvin pourrait vite revenir en Europe. Les médias français ont déjà lâché le nom de deux clubs européens intéressés par l'ancien marseillais. L'OL, cité depuis quelques jours, n'y figure pas.

L'aventure mexicaine de Florian Thauvin touche à sa fin et elle finit bien mal. L'ancien marseillais a été poussé dehors par les Tigres, voyant même le centre d'entraînement lui être interdit d'accès par la force. Une fin brutale, conséquence de prestations bien décevantes pour le champion du monde 2018. Néanmoins, cette période d'un an et demi loin de l'Europe n'a pas forcément terni son image auprès des clubs du vieux continent. Libre de tout contrat, Thauvin représente un transfert intéressant au mercato avec une grosse expérience et un talent vu par tous dans la folle épopée de l'OM en Ligue Europa 2018.

Olympiakos et Udinese, les deux prétendants pour Thauvin

Si Thauvin a un peu perdu de sa superbe avec le temps, on pense qu'il ne devrait pas avoir de problèmes pour trouver un nouveau contrat. Mais où ? L'OL avait été cité en premier par les médias mexicains malgré le démenti rapide de Jean-Michel Aulas. Dans une volonté de renforcer son secteur offensif en cette fin de mercato, le club rhodanien pourrait se laisser tenter par le joueur de 30 ans. Mais, les médias français sont formels, ce n'est pas sur Lyon qu'il faudra compter dans ce dossier.

En effet, l'Equipe a balancé en premier le nom de l'Olympiakos. Le grand club grec prépare une offre qui devrait arriver aux représentants du joueur dans les prochains jours. Thauvin y retrouverait son ancien partenaire à l'OM, Mathieu Valbuena, ainsi qu'une forte colonie d'ex de Ligue 1 : Hwang Ui-jo, Youssef El-Arabi, Yann M'Vila ou encore Cédric Bakambu. Pour Foot Mercato, par contre, c'est l'Udinese qui envisage de recruter le Français. Une option aussi séduisante pour Thauvin, qui retrouverait un grand championnat européen avec l'actuel 7e de Serie A. Voilà qui lance le suspense dans un dossier qui risque de déborder au-delà du 31 janvier prochain, Thauvin étant libre sur le marché.