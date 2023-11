Plus fort que Ronaldinho, le Real est sur un gros coup

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Toujours à l'affût des nouvelles pépites, le Real Madrid recherche activement des talents émergents depuis le Brésil. Le club de la Maison Blanche a peut-être trouvé un joueur encore plus talentueux que Ronaldinho.

Des jeunes joueurs qui sont comparés à des légendes, c'est très fréquent et ça fonctionne finalement que très rarement. Mais le Real Madrid est habitué à faire des paris. Comme ça a été le cas pour Rodrygo ou Vinicius Junior, deux des meilleurs joueurs au monde désormais. Récemment, le géant Espagnol s'est également offert les services d'Endrick. Un ailier de 17 ans qui évolue à Palmeiras et qui rejoindra la capitale madrilène en 2024, lorsqu'il sera majeur. En attendant, Endrick poursuit sa carrière dans son club formateur, aux côtés d'un autre crack brésilien, Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, dit Estevão. Âgé de 16 ans, il joue également pour les Verdão, sur l'aile. Estevão est très convoité par les cadors européens sur le mercato, comme par le PSG, le FC Barcelone ou aussi le Real Madrid, qui semble avoir une longueur d'avance dans ce dossier d'avenir. Comme le rapporte Defensa Central, Ronaldo Nazario a lui-même conseillé à Florentino Pérez de recruter Estevão, qu'il considère encore plus fort que l'illustre Ronaldinho.

R9 conseille au Real de recruter l'autre crack de Palmeiras

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Estevão Willian (@estevaowilian_)

Recruter Estevão ne sera certainement pas gratuit pour le Real Madrid, qui a déjà dépensé 60 millions d'euros, bonus compris, pour Endrick. Une somme importante, pour un joueur qui n'a encore rien prouvé. Cet investissement est risqué car il pourrait ne jamais être fructifié. Florentino Pérez a de quoi craindre un cas similaire à celui de Reinier. Le milieu de terrain offensif a été acheté 30 millions par les Merengues en 2020 et à 21 ans, le Brésilien n'arrive toujours pas à s'imposer et enchaîne les prêts, le dernier en date à Frosinone. Reinier ressemble à une belle promesse jamais concluante. Si Endrick a récemment fêté sa première sélection avec le Brésil, Estevão fait à son tour rêver toutes les plus grosses écuries du vieux continent. Ronaldo le dit lui-même, ce jeune ailier est le digne héritier de Ronaldinho, qu'il risque de dépasser un jour. Une comparaison osée, mais qui prend tout son sens depuis le début de la Coupe du monde des moins de 17 ans où Estevão brille avec le Brésil. Le Real Madrid va certainement bientôt passer à l'offensive, alors que le contrat du jeune brésilien se termine en juin 2026, date à laquelle il sera apte à évoluer au Santiago Bernabéu pour illuminer les supporters madrilènes.