OL-OM : Pour Valentin Rongier, Kita attend du lourd

Dans : Mercato, OL, OM, FC Nantes.

Cela arrive régulièrement ces dernières années, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se retrouvent sur une même piste sur le marché des transferts.

Il s’agit de Valentin Rongier, jeune capitaine du FC Nantes et qui enchaine les saisons solides. De quoi attirer l’œil de formations plus ambitieuses. Pour le moment, aucune attaque sérieuse n’a eu lieu en ce qui concerne les deux « Olympiques ». Lyon se concentre sur ses filières sud-américaines, et Marseille n’a pas les moyens d’acheter sans avoir vendu, et plutôt bien vendu. Alors pour éviter des offres au rabais, Franck Kita n’a pas hésité à sortir les crocs et faire comprendre que le transfert du milieu de terrain ne se fera pas sur un coin de table.

« La porte est seulement entrouverte. C'est un garçon ambitieux, qui a fait une bonne saison passée et que nous souhaiterions garder. Il ne partira pas n'importe où et nous ne le laisserons pas partir n'importe où. Il faut que toutes les parties soient heureuses et satisfaites », a expliqué Frank Kita en conférence de presse. Une manière de faire comprendre que le FC Nantes réclame toujours 15 ME pour son joueur. En dehors de France, la Fiorentina s'est aussi placée pour récupérer l'ancien espoir tricolore.