Officiel : Jorginho passe de Chelsea à Arsenal !

Après cinq années passées à Chelsea, Jorginho change de club. L'Italien d'origine brésilienne ne quitte pas Londres puisqu'il rejoint Arsenal. Le transfert est estimé à 14 millions d'euros selon les médias anglais et a été officialisé dans la soirée par les Gunners. Le milieu de terrain a remporté une Ligue des champions et une Ligue Europa avec les Blues. Il a fini 3e du classement du ballon d'or en 2021.

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ