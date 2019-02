Officiel : Guilbert transféré à Aston Villa... et prêté à Caen

Cadre de Caen depuis son arrivée en 2016, Frédéric Guilbert va bientôt quitter le Stade Malherbe. Dans les ultimes heures de ce mercato, le latéral droit s'est effectivement engagé pour quatre saisons et demi avec Aston Villa. Sauf que le joueur de 24 ans n'ira pas immédiatement dans le club de Birmingham en Championship, puisqu'il est prêté au SMC jusqu’à la fin de la saison. Une transaction bénéfique à toutes les parties.

We are delighted to announce the signing of Frederic Guilbert from Caen for an undisclosed fee ✍️



The defender will return to the Ligue 1 side on loan for the remainder of the 2018/19 season.



