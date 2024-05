Mikautadze à l’OM ou à l’OL, il lâche ses infos

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Georges Mikautadze est l’un des joueurs de Ligue 1 les plus convoités en cette fin de saison. Monaco, Marseille ou encore Lyon sont intéressés par le buteur prêté par l’Ajax Amsterdam à Metz.

Auteur de 13 buts en Ligue 1, Georges Mikautadze a bien fait de revenir en France au mercato hivernal après six mois de galère à l’Ajax Amsterdam. L’international géorgien s’est totalement relancé en empilant les buts, ce qui a permis à Metz d’accrocher son ticket pour le barrage. L’avenir du buteur de 23 ans est encore indécis et dépendra en partie du maintien ou pas des Grenats dans l’élite. En cas de maintien, Mikautadze sera définitivement vendu par l’Ajax à Metz pour 13 millions d’euros, et le club lorrain pourra ensuite le transférer à un prix plus important.

Monaco plutôt que l’OL, Mikautadze affole le mercato https://t.co/dlGdgvQrNM — Foot01.com (@Foot01_com) May 22, 2024

En cas de relégation messine en revanche, Mikautadze sera de retour à l’Ajax Amsterdam, qui devra décider de son avenir à savoir une vente, un nouveau prêt ou une seconde chance aux Pays-Bas. Quoi qu’il en soit, plusieurs clubs ont déjà entamé des discussions avec le joueur afin d’anticiper un futur transfert. C’est notamment le cas de l’AS Monaco, qui souhaite en faire le successeur de Wissam Ben Yedder, comme indiqué mercredi par RMC. Le club de la Principauté semble avoir un temps d’avance sur l’OL et l’OM, également intéressés.

Mikautadze est encore très loin de Monaco

Mais tout est encore ouvert dans ce dossier selon Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur pour Le Club des 5. « Pour Mikautadze, absolument rien est fait. Il a rencontré les dirigeants de l’ASM avec son père et son agent mais l’OM aussi a discuté avec eux. Mais ni Monaco, ni l’OM n’a fait de propositions concrètes. Tout reste ouvert car lui-même ne sait pas encore ce qu’il va faire » a publié le journaliste. Rien n’est donc perdu pour Marseille et Lyon, qui ont manifesté leur intérêt pour Georges Mikautadze au cours des dernières semaines. Certes, l’ASM dispose d’un net avantage avec notamment la qualification directe en Ligue des Champions. Mais dans ce dossier qui devrait se situer aux alentours des 20 millions d’euros au minimum, tout reste encore à faire pour le club de la Principauté.