Mercato : Zidane et Pogba y croient encore, le Real n’ose pas leur dire

Dans : Mercato.

Toujours déterminé à quitter Manchester United pour le Real Madrid de Zinédine Zidane, le milieu Paul Pogba attend le mercato avec impatience. Mais les deux Français risquent encore d’être déçus.

Rien n’a changé depuis la fermeture du dernier mercato. Malgré l’échec des négociations cet été, Paul Pogba souhaite toujours quitter Manchester United et garde la même destination en tête. En effet, le Français reste focalisé sur un éventuel transfert au Real Madrid afin d’y rejoindre l’entraîneur Zinédine Zidane. Mais si l’opération avait capoté à cause des exigences financières des Red Devils, cette fois, il n’est même pas certain que le club madrilène revienne à la charge. Car selon les informations de Marca, le président Florentino Pérez a plusieurs raisons de ne pas se relancer sur ce dossier.

Pour commencer, la Maison Blanche doit vendre avant de penser à recruter. Rien à voir avec des problèmes financiers, mais l’effectif merengue serait jugé suffisamment riche. Il faut dire que les récents résultats sont plutôt positifs par rapport au début de saison. Sans compter l’impressionnante évolution de l’Uruguayen Federico Valverde, qui n’incite pas la direction à miser gros sur un autre milieu de terrain. Il faut dire que Pogba et son salaire annuel à 17 millions d’euros mettrait le Real Madrid en danger au niveau du fair-play financier. Et même si le média local n’en parle pas, on imagine que la piste prioritaire Kylian Mbappé oblige Pérez à économiser ses millions d’ici l’été prochain…