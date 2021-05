Mercato : Xavi demande Verratti pour signer au Barça

Dans : Mercato.

Le président catalan Joan Laporta a ciblé Xavi pour prendre la succession de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone.

L’actuel entraîneur d’Al-Sadd n’était pas un soutien de Joan Laporta durant l'élection présidentielle du FC Barcelone. Mais l’homme d’affaires ayant été élu, les positions des deux hommes se sont rapprochées et selon Diario GOL, le président du FC Barcelone a fait de Xavi sa priorité pour prendre la succession de Ronald Koeman cet été. De toute évidence, l’ancien maestro du Barça va étudier avec minutie la proposition barcelonaise, même si l’issue de ce dossier est totalement incertaine. Une chose est sûre en revanche, Xavi ne donnera son feu vert à Barcelone que s’il a l’assurance de pouvoir composer un mercato ambitieux. L’une de ses cibles privilégiées est un joueur du PSG selon le média espagnol.

Il s’agit de Marco Verratti, joueur clé de Mauricio Pochettino à Paris. Le profil de l’international italien est totalement compatible avec la philosophie de jeu prônée par Xavi, qui a d’ores et déjà informé Joan Laporta de son envie de pouvoir compter sur Marco Verratti à Barcelone. Dans l’esprit de l’ancien milieu de terrain de la sélection espagnole, la star du PSG serait le complément idéal à Pedri au milieu de terrain, juste devant Frenkie De Jong dans un milieu de terrain à trois qui aurait fière allure. Reste qu’en face, le Barça va trouver un Paris Saint-Germain bien décidé à conserver Marco Verratti. Et pour cause, Mauricio Pochettino a fait du natif de Pescara un homme de base de son système en 4-2-3-1 en le positionnant dans un rôle de meneur de jeu. Son départ serait perçu par l’entraîneur argentin comme un énorme coup dur et serait naturellement source de conflit avec sa direction. Paris devra donc avoir les reins et les nerfs solides pour repousser les avances de Xavi et du FC Barcelone, alors que le joueur pourrait lui être très séduit par l’opportunité de rallier le Camp Nou…