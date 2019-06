Mercato : Vieira et Blanc cités à Newcastle, pas Genesio

Dans : Mercato, Premier League, OGCN, OL.

En fin de contrat le 30 juin, Rafael Benitez va quitter Newcastle. En effet, le coach espagnol a entre les mains une offre colossale du Dalian Yifang en Chine, et a donc décliné toute prolongation chez les Magpies. Un refus qui tombe mal pour Newcastle, qui doit désormais se trouver rapidement un nouvel entraîneur afin de travailler ensuite sur le mercato. Et selon les informations de Sky Sports, une short-list a d’ores et déjà été établie par la direction anglaise.

On retrouve deux Français dans cette liste : Laurent Blanc (libre) et Patrick Vieira (Nice). Ils sont notamment cités au côté du prestigieux Claudio Ranieri. En revanche, la presse britannique ne fait pas écho d’un intérêt de Newcastle pour Bruno Genesio. Il y a quelques semaines, alors qu’il était encore entraîneur de l’OL, le technicien tricolore de 52 ans avait pourtant été associé aux Magpies, et une éventuelle collaboration semblait envisageable. Ce n’est, à priori, plus le cas, tandis que L'Equipe révélait il y a trois jours l'intérêt de clubs d'Arabie Saoudite pour Genesio.