Mercato : Vers un gros chamboulement pour Varane cet été ?

Pas flamboyant mais solide, Manchester United est une équipe à l’image de son entraîneur, José Mourinho. Meilleure défense de Premier League avec seulement 19 buts encaissés depuis le début du championnat, les Red Devils ont néanmoins l’ambition de se renforcer en défense lors du prochain mercato. Et pour cause, José Mourinho souhaiterait se séparer de Phil Jones (25 ans) et de Chris Smalling (28 ans), les deux internationaux anglais n’étant plus au niveau selon l’ancien coach de Chelsea, qui souhaite donc recruter deux joueurs pour les remplacer.

Selon les informations du Mirror, José Mourinho apprécierait notamment le profil d’Harry Maguire, jeune défenseur central très prometteur évoluant à Leicester. Mais l’Anglais n’est pas la priorité du « Special One », qui rêverait d’entraîner de nouveau Raphaël Varane. Effectivement, l’international français du Real Madrid serait la priorité absolue de José Mourinho pour renforcer sa défense de manière considérable cet été. Problème : il semble aujourd’hui difficile (voire impossible) d’envisager un départ de l’ancien Lensois, surtout si Zinedine Zidane reste l’entraîneur du Real Madrid. Malgré la position ferme du Real, les dirigeants de Manchester United comptent bien faire le forcing. Reste à voir si celui-ci sera payant et surtout, quel prix seront prêts à mettre les Britanniques dans ce dossier…