Mercato : Un Français pour sauver Everton en attaque ?

En grande difficulté en ce début de saison, Everton pourrait bien devoir changer ses plans, puisque Ronald Koeman pourrait en faire les frais. En attendant, le club de Liverpool cherche des solutions à son marasme actuel, avec deux seules victoires en sept matchs. Les Toffees pleurent encore la perte de Romelu Lukaku, qui cartonne avec Manchester United, et ambitionnent donc de recruter devant. Autant dire que le profil de Kevin Gameiro les intéresse au plus haut point. Le Français n’a toujours pas disputé le moindre match comme titulaire cette saison, et voit avec anxiété l’hiver se profiler puisque Diego Costa s’ajoutera à la concurrence en attaque.

L’ancien parisien pourrait alors être considéré comme le cinquième attaquant du club, derrière Griezmann, Costa, Correa et Torres. Une situation qui, selon Marca, pourrait déboucher sur son transfert à Everton. Le club anglais serait d’ores et déjà « séduit » par son profil et son expérience, tout comme sa régularité à trouver le chemin des filets quand il enchaine les matchs. De plus, le joueur y verrait comme une ultime possibilité de sauver sa saison, et éventuellement une place chez les Bleus pour la Coupe du monde, s’il devait y avoir des imprévus à ce poste.